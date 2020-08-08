В Беларуси задержали главу штаба соперницы Лукашенко
С 4 августа идет досрочное голосование.
Фото : Сайт президента Беларуси8 августа 2020, 20:43
В Минске задержали Марию Мороз - начальника штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
Мороз задержали для участия в административном процессе, ее отвезли в Центральное РОВД Минска.
По словам доверенного лица кандидата Ольги Ковальковы, причина задержания Мороз пока неизвестна.
Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа, с 4 августа идет досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. Избирательная кампания сопровождается несанкционированными акциями протеста и задержаниями активистов оппозиции.
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