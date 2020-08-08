Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

В Беларуси задержали главу штаба соперницы Лукашенко

С 4 августа идет досрочное голосование.

Фото : Сайт президента Беларуси8 августа 2020, 20:43

В Минске задержали Марию Мороз - начальника штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Мороз задержали для участия в административном процессе, ее отвезли в Центральное РОВД Минска.

По словам доверенного лица кандидата Ольги Ковальковы, причина задержания Мороз пока неизвестна.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа, с 4 августа идет досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. Избирательная кампания сопровождается несанкционированными акциями протеста и задержаниями активистов оппозиции.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты