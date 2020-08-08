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Антикоррупционщики возместили в казну Казахстана 74,6 млрд тенге

Это сумму собрали за 2,5 лет.

Фото : Pixabay8 августа 2020, 21:45

За январь-июнь в Агентство РК по противодействию коррупции вернуло в бюджет страны 33,2 млрд тенге, передает zakon.kz.

По результатам 6 месяцев 2020 года количество зарегистрированных особо тяжких коррупционных преступлений возросло в 3 раза относительно аналогичного периода 2019 года. По тяжким коррупционным преступлениям рост составил 10%. На 22% увеличилось пресечение фактов системной коррупции, - заявил руководитель департамента стратегии и оперативного управления Агентства РК по противодействию коррупции Нурлан Жаксимбетов.

За 6 месяцев в бюджет возвращено 33,2 млрд тенге, что более чем в два раза выше аналогичного показателя прошлого года (15,2 млрд тенге), а за последние 2,5 года возмещено 74,6 млрд тенге или 91% от установленного ущерба.

На эти деньги можно построить 37 школ или 70 детских садов, - отметил Жаксимбетов.

Отмечается, что всю эту масштабную работу проводят 660 оперативников и следователей ведомства.

За 2,5 года на них мы потратили 113 миллионов тенге. Если сравнить эту цифру со среднемесячной заработной платой сотрудников оперативно-розыскных подразделений, мы получим 9-кратную финансовую отдачу на одного сотрудника, - сказал глава ведомства.


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