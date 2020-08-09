В "Ювентусе" поменяли главного тренера
Ранее "старая синьора" вылетела из 1/8 финала Лиги чемпионов.
Фото : Getty Images9 августа 2020, 00:35
ФК "Ювентус" уволил главного тренера Маурицио Сарри и назвал имя нового тренера, передает zakon.kz.
Сменщиком Сарри стал Андреа Пирло. Сарри возглавил "Ювентус" в 2019 году. Под его руководством команда стала чемпионом Италии. В 1/8 финала Лиги чемпионов "старая сеньора" по сумме двух матчей проиграла "Лиону" и завершила выступление в турнире.
Пирло выступал за черно-белых с 2011 по 2015 год. 30 июля он был назначен тренером молодежной команды "Юве".
UFFICIALE ✍️ Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ➡️ https://t.co/gFxYuC28cj#CoachPirlo pic.twitter.com/6xWUAJ5u19— JuventusFC (#Stron9er ????????????????????????????????????) (@juventusfc) August 8, 2020
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5035336-ed5dd110af488532e192be8ad51c12ad
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...