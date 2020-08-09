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В "Ювентусе" поменяли главного тренера

Ранее "старая синьора" вылетела из 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фото : Getty Images9 августа 2020, 00:35

ФК "Ювентус" уволил главного тренера Маурицио Сарри и назвал имя нового тренера, передает zakon.kz.

Сменщиком Сарри стал Андреа Пирло. Сарри возглавил "Ювентус" в 2019 году. Под его руководством команда стала чемпионом Италии. В 1/8 финала Лиги чемпионов "старая сеньора" по сумме двух матчей проиграла "Лиону" и завершила выступление в турнире.

Пирло выступал за черно-белых с 2011 по 2015 год. 30 июля он был назначен тренером молодежной команды "Юве".


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