В "Ювентусе" поменяли главного тренера

Ранее "старая синьора" вылетела из 1/8 финала Лиги чемпионов.

ФК "Ювентус" уволил главного тренера Маурицио Сарри и назвал имя нового тренера, передает zakon.kz.

Сменщиком Сарри стал Андреа Пирло. Сарри возглавил "Ювентус" в 2019 году. Под его руководством команда стала чемпионом Италии. В 1/8 финала Лиги чемпионов "старая сеньора" по сумме двух матчей проиграла "Лиону" и завершила выступление в турнире.

Пирло выступал за черно-белых с 2011 по 2015 год. 30 июля он был назначен тренером молодежной команды "Юве".

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