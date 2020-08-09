Шквалистый ветер и дожди с грозам ожидаются в Казахстане 9 августа

В центре республики местами шквалистый ветер.

Южный циклон сохранит неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана, сообщает zakon.kz.

Местами пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, в центре республики местами шквалистый ветер. Местами ожидается усиление ветра, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Карагандинской, Костанайской областях местами ожидаются гроза, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области местами шквал, в Костанайской области ночью и утром местами туман.

В Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, днем в Павлодарской, Восточно-Казахстанской местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидаются гроза, туман.

В Западно-Казахстанской, днем в Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с.

На большей части Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Карагандинской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 24°, ливневый дождь.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 28°, ясно.

Прогноз погоды на 9 августа.

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