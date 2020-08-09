При беспорядках в Бейруте пострадали 70 правоохранителей

Во время столкновений пострадали 490 человек.

Свыше 70 правоохранителей пострадали в результате беспорядков в Бейруте, сообщило главное управление общей безопасности Ливана, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Во время выполнения задачи по поддержанию безопасности и порядка на демонстрациях в центре Бейрута 8 августа, которая вылилась в беспорядки, мученически погиб старший сержант Тауфик аль-Дуайхи и более 70 сотрудников сил безопасности получили ранения, - говорится в заявлении.

Несколько часов потребовалось спецформированиям по борьбе с беспорядками, чтобы очистить центр Бейрута от демонстрантов. К полуночи силовики полностью вытеснили агрессивно настроенных активистов из деловой части Бейрута, площадь Пляс де Мартир перешла под их полный контроль.

Как сообщила служба гражданской обороны, во время столкновений пострадали 490 человек. Пять активистов были задержаны. Ранее арабский телеканал Al Hadath сообщал, что силовики по ошибке застрелили одного жандарма, однако Управление общей безопасности, как информировало правительственное информагентство Аль-Ватания, опровергло информацию о том, что сотрудник силового ведомства погиб во время протестов.

Военнослужащие ливанской армии присоединись к усилиям по наведению порядка и вернули под контроль захваченные ранее группами демонстрантов здания МИД, министерства экономики, энергетики и охраны природы.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб в субботу впервые объявил, что готов рассмотреть вопрос о проведении досрочных выборов, что является одним из основных требований оппозиции.

Ситуация требует принятия исключительных решений, и единственным выходом из кризиса являются досрочные выборы, - сказал он.

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