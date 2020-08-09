Трамп пообещал обнулить налоги американцев в случае переизбрания

Трамп продлил до конца года налоговые каникулы с зарплат для тех, кто получает менее 100 тысяч долларов в год.

Президент США Дональд Трамп в обход Конгресса подписал ряд указов, направленных на поддержку американцев во время пандемии коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Трамп продлил до конца года налоговые каникулы с зарплат для тех, кто получает менее 100 тысяч долларов в год.

Он также пообещал сделать налоговые каникулы постоянными и простить американцам долги по налогам в случае переизбрания в ноябре этого года. На данный момент около 98 процентов жителей страны получают меньше этой суммы.

По словам главы государства, безработные американцы также продолжат получать по 400 долларов в неделю в виде расширенных выплат. При этом часть расходов на данную меру ляжет на власти штатов. Трамп рассказал, что выселение за долги по аренде или ипотеке будет приостановлено, и будут приняты меры по облегчению долга студентов за обучение.

Ранее президент США предрек возможное появление вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 уже к президентским выборам, назначенным на 3 ноября этого года. Это утверждение прозвучало в беседе главы США с журналистом Геральдо Ривьерой в эфире его радиопередачи. В ответ на соответствующий вопрос Трамп заявил, что вакцина может появиться куда раньше, чем в конце года.

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