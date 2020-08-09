Еще 664 казахстанцев выздоровели от коронавирусной инфекции

Всего в стране выздоровели – 72 273 человек от COVID-19.

В Казахстане 664 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 21,

в городе Алматы - 60,

в городе Шымкент - 2,

в Акмолинской области - 41,

в Актюбинской области - 48,

в Атырауской области - 29,

в Восточно-Казахстанской области - 212,

в Жамбылской области - 53,

в Западно-Казахстанской области - 32,

в Карагандинской области - 23,

в Костанайской области - 101,

в Мангистауской области - 2,

в Павлодарской области -30,

в Туркестанской области - 10.

Всего в стране выздоровели – 72 273 человек от COVID-19.

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