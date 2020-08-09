Еще 664 казахстанцев выздоровели от коронавирусной инфекции
Всего в стране выздоровели – 72 273 человек от COVID-19.
Фото : inform9 августа 2020, 08:16
В Казахстане 664 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 21,
в городе Алматы - 60,
в городе Шымкент - 2,
в Акмолинской области - 41,
в Актюбинской области - 48,
в Атырауской области - 29,
в Восточно-Казахстанской области - 212,
в Жамбылской области - 53,
в Западно-Казахстанской области - 32,
в Карагандинской области - 23,
в Костанайской области - 101,
в Мангистауской области - 2,
в Павлодарской области -30,
в Туркестанской области - 10.
Всего в стране выздоровели – 72 273 человек от COVID-19.
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