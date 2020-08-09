Команда Astana завоевала первое место на международном турнире по шахматам

Шахматный матч-турнир среди юниоров проходил в режиме онлайн.

Убедительной победой казахстанской команды Astana завершился международный шахматный онлайн матч-турнир среди юниоров Four Cities Friendship Chess Championship 2020-Junior Division, сообщает zakon.kz.

С 25 июля по 8 августа Казахстанская федерация шахмат, совместно с национальными федерациями Гонконга, Сингапура и Малайзии провела товарищеский шахматный онлайн матч-турнир, участниками которого стали 72 юных шахматиста в возрастных категориях до 8, 10 и 12 лет, - говорится в сообщении на официальном сайте КФШ.

Мероприятие было приурочено к международному дню шахмат и оказалось возможным благодаря инициативе и содействию Генерального консульства РК в Гонконге.

"Gensunasumus!" — "Мы — одна семья!", именно под таким лозунгом ФИДЕ, в дружеской атмосфере прошли три тура шахматного матч-турнира.

Казахстанская команда Astana с большим перевесом одержала победы во всех трех встречах.

Общий итог матч-турнира (количество очков, завоеванных каждой командой):

Астана — 44;

Сингапур — 28;

Гонконг — 19;

Пенанг — 16.

За шахматную команду Astana выступали чемпионы и призеры чемпионатов Республики Казахстана в своих возрастных категориях: Аят Абдуллаев, Имангали Ахилбай, Даниял Сапенов, Алдияр Ансат, Алихан Хажатулы, Сауат Нургалиев, Назар Талгатов, Эдгар Мамедов, Алидар Арын, Данис Куандыкулы, Нурсултан Намазкеев, Алишер Абсаттар, Айжарык Кализа, Зарина Нургалиева, Малика Джапарбекова, Елназ Калиахмет, Далия Диаскызы и Ханзада Аманжол.

Казахстанская шахматная федерация отметила отличную подготовку и уверенную игру всех членов сборной на протяжении всего турнира.

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