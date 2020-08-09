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Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов

Скончались 716 075 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Фото : lb.ua9 августа 2020, 08:56

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 19,1 миллиона, сообщает zakon.kz.

Скончались свыше 716 тысяч человек, - сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за все время в мире зафиксировали 19 187 943 случая заражения, скончались 716 075 пациентов с подтвержденным COVID-19.

За последние сутки, по информации ВОЗ, в мире выявили 284 441 новый случай заражения и 6565 летальных исходов.


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