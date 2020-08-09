Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Пять человек пострадали при пожаре в многоэтажке Карасайского района

Еще 25 человек были спасены огнеборцами.

Фото : zakon.kz.9 августа 2020, 12:07

Огнеборцы Алматинской области и г.Алматы спасли 25 человек с горящего многоэтажного жилого дома, сообщает zakon.kz.

Пожар произошел минувшей ночью в Карасайском районе Алматинской области, в 00.24 поступило сообщение о том что, в 9-ти этажном многоквартирном жилом доме, в квартире на 3 этаже произошел пожар (загорание домашних вещей и мебели в спальном помещении), - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Алматинской области.

На место вызова незамедлительно были направлены силы и средства с пожарной части г.Каскелен и ближайших районов в том числе и с г.Алматы.

По прибытию к месту вызова первых подразделений было установлено что, быстрому распространению пожара способствует высокая горючая загрузка, на лестничных клетках создалось сильное задымление, пути эвакуации с верхних этажей были отрезаны от выхода.

Благодаря оперативным, профессиональным и слаженным действиям огнеборцев в ходе тушения пожара были спасены
25 человек еще порядка

300 человек эвакуировались самостоятельно и с помощью пожарных.

Пожар был ликвидирован в 01.07 часов, на площади 15 кв.м.

Причина пожара устанавливается.

В результате пожара пострадали 5 человек, это хозяин квартиры 1969 г.р., его сын 1994 г.р. и родственник 2009 г.р, они получили ожоги еще двое соседей 1984 и 2010 г.р. получили отравления продуктами горения, все они госпитализированы в ЦРБ Карасайского района и в стационары г.Алматы.

В тушении пожара были задействованы 33 сотрудников и 7 ед. техники от ДЧС Алматинской области и г.Алматы
ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту и не производить тушения пожара самостоятельно, если это опасно для жизни.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты