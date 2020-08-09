Пять человек пострадали при пожаре в многоэтажке Карасайского района

Еще 25 человек были спасены огнеборцами.

Огнеборцы Алматинской области и г.Алматы спасли 25 человек с горящего многоэтажного жилого дома, сообщает zakon.kz.





Пожар произошел минувшей ночью в Карасайском районе Алматинской области, в 00.24 поступило сообщение о том что, в 9-ти этажном многоквартирном жилом доме, в квартире на 3 этаже произошел пожар (загорание домашних вещей и мебели в спальном помещении), - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Алматинской области.

На место вызова незамедлительно были направлены силы и средства с пожарной части г.Каскелен и ближайших районов в том числе и с г.Алматы.



По прибытию к месту вызова первых подразделений было установлено что, быстрому распространению пожара способствует высокая горючая загрузка, на лестничных клетках создалось сильное задымление, пути эвакуации с верхних этажей были отрезаны от выхода.

Благодаря оперативным, профессиональным и слаженным действиям огнеборцев в ходе тушения пожара были спасены

25 человек еще порядка

300 человек эвакуировались самостоятельно и с помощью пожарных.

Пожар был ликвидирован в 01.07 часов, на площади 15 кв.м.

Причина пожара устанавливается.



В результате пожара пострадали 5 человек, это хозяин квартиры 1969 г.р., его сын 1994 г.р. и родственник 2009 г.р, они получили ожоги еще двое соседей 1984 и 2010 г.р. получили отравления продуктами горения, все они госпитализированы в ЦРБ Карасайского района и в стационары г.Алматы.



В тушении пожара были задействованы 33 сотрудников и 7 ед. техники от ДЧС Алматинской области и г.Алматы

ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту и не производить тушения пожара самостоятельно, если это опасно для жизни.

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