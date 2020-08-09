Генсек ООН: Достигнутый ранее прогресс в области ядерного разоружения оказался под угрозой

Международное сообщество должно понять, что ядерную войну нельзя выиграть, отметил Гутерриш.

Мир должен вернуться к пониманию того, что ядерную войну нельзя выиграть, и обратить вспять тенденцию к нарушению соглашений о ядерном разоружении, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в письменном обращении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которое было зачитано в ходе состоявшейся в воскресенье траурной церемонии по случаю 75-й годовщины американской атомной бомбардировки японского города Нагасаки.

Ваш [Нагасаки] пример должен давать миру ежедневную мотивацию уничтожить все ядерное оружие. К сожалению, три четверти века спустя после того, как этот город был сожжен атомной бомбой, ядерная угроза вновь начала нарастать. Ядерное оружие модернизируется, становится более скрытным, точным, быстрым. Отношения между ядерными государствами ненадежные - они характеризуются недоверием, отсутствием прозрачности и недостатком диалога, - отметил генсек.

По его словам, достигнутый ранее прогресс в области ядерного разоружения оказался под угрозой.

Инструменты и соглашения, призванные снизить опасность ядерного оружия и устранить его, рушатся. Эту тревожную тенденцию необходимо обратить вспять. Международное сообщество должно вернуться к пониманию того, что ядерную войну нельзя выиграть, - добавил Гутерриш в своем обращении.

Мероприятия в Парке мира Нагасаки начались с символического подношения венков и кадок с водой к памятнику жертвам трагедии. Затем в 11:02 по местному времени (08:02 нрст) - в момент, когда 9 августа 1945 года произошел взрыв бомбы "Толстяк", сброшенной со стратегического бомбардировщика ВВС США В-29 (Б-29), - наступила минута молчания. В этом году из-за пандемии коронавируса программу церемонии, а также число приглашенных гостей пришлось сократить. По данным администрации города, на ней присутствуют представители около 70 иностранных государств.

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