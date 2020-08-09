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Жители Токио проводят акцию у посольства РФ с требованием вернуть Курильские острова

Участники демонстрации через громкоговорители транслируют призывы вернуть "северные территории".

Фото : ТАСС9 августа 2020, 13:00

Несколько десятков активистов проводят в воскресенье акцию протеста в районе посольства России в Токио, приуроченную к 75-й годовщине вступления СССР в войну против Японии, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Демонстрация началась с самого утра. Участники акции ездят на автобусах с имперскими флагами Японии и через громкоговорители транслируют призывы вернуть "северные территории" [так в Японии называют южные Курильские острова].

Небольшие группы протестующих по 5-7 человек периодически подходят к входу в посольство с флагами и выкрикивают протестные высказывания.

Все подъезды к дипломатическому представительству охраняют усиленные наряды полиции, которые стараются предотвратить провокации и обеспечивают беспрепятственный проезд дипломатического транспорта. Как сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС работающий на месте представитель правоохранительных органов, в акциях в воскресенье принимают участие порядка 80 человек.


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