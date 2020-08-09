Почти 90% зараженных COVID-19 выздоровели в Монголии

На данный момент в НИЦИЗ находятся всего 30 человек.

За последние 24 часа в Монголии вылечились 3 пациента. При этом не зарегистрировано ни новых случаев, и ни смертельных случаев, сообщает zakon.kz со ссылкой на CentralAsia.

В Монголии 90% зараженных коронавирусом нового типа выздоровели. Сейчас в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) находятся всего 30 человек.

Об этом сообщала А.Амбасэлмаа, начальник отдела надзора и исследований НИЦИЗ, сегодня утром 9 августа.

За прошедший день в НИЦИЗ и в лаборатории города Дархана проведено более 592 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, и все тесты дали отрицательные результаты. По состоянию на сегодняшний день в масштабе страны зарегистрированы 293 случаев заболевания, и все они завозные. 263 человек полностью вылечились и 30 человека лечатся амбулаторно в НИЦИЗ, - отметила она.

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