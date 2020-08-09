Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Почти 90% зараженных COVID-19 выздоровели в Монголии

На данный момент в НИЦИЗ находятся всего 30 человек.

Фото : CentralAsia9 августа 2020, 13:10

За последние 24 часа в Монголии вылечились 3 пациента. При этом не зарегистрировано ни новых случаев, и ни смертельных случаев, сообщает zakon.kz со ссылкой на CentralAsia.

В Монголии 90% зараженных коронавирусом нового типа выздоровели. Сейчас в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) находятся всего 30 человек.

Об этом сообщала А.Амбасэлмаа, начальник отдела надзора и исследований НИЦИЗ, сегодня утром 9 августа.

За прошедший день в НИЦИЗ и в лаборатории города Дархана проведено более 592 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, и все тесты дали отрицательные результаты. По состоянию на сегодняшний день в масштабе страны зарегистрированы 293 случаев заболевания, и все они завозные. 263 человек полностью вылечились и 30 человека лечатся амбулаторно в НИЦИЗ, - отметила она.



Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты