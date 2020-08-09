На двух улицах в Алматы устанавливают болларды по всем велополосам

Установку ограждений по улице Байтурсынова уже завершают.

Раньше болларды были установлены только на перекрестках, что создавало потенциальную опасность для владельцев велосипедов и самокатов, сообщает zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

Активисты сообщили в социальных сетях, что акимат начал установку боллардов (ограждающих столбиков) вдоль всей велополосы по Байтурсынова. Такую работу начали по Кунаева. Ранее велоактивисты города неоднократно обращались к городским властям с призывом огородить велополосы по всей длине, чтобы на них не заезжали машины.

Активист Думан Капасов рассказал, что еще в декабре на заседании общественного совета был поднят этот вопрос и обращение от совета с рекомендациями по развитию велоинфраструктуры поступили в начале этого года.

В управлении городской мобильности сообщили, что установку боллардов по Байтурсынова уже завершают. До 15-го августа должны также огородить боллардами велополосу по Кунаева.

В управлении отметили, что по существующим правилам они должны быть только на перекрестках, но по социальной ответственности бизнеса совместно с активистами болларды устанавливают вдоль всей велополосы. В управлении не смогли сказать, планируется ли таким образом обезопасить другие велодорожки в городе.

Напомним, что в ноябре с велополос были убраны болларды для проезда очищающей дороги от снега техники. Это вызвало недоумение активистов, так как многие продолжают пользоваться велополосами и в зимний период. В апреле на велодорожки вернули ограждения. В акимате также рассказывали, куда жаловаться если водители сбивают болларды.

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