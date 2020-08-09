Германия предоставит 10 миллионов евро экстренной помощи Ливану

Перед началом конференции доноров глава МИД ФРГ Хайко Мас призвал власти Ливана к проведению срочных реформ и поддержал требования протестующих.

После разрушительных взрывов в порту Бейрута Германия предоставит Ливану экстренную помощь в размере 10 миллионов евро, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Об этом сообщил в воскресенье, 9 августа, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) перед началом международной конференции доноров для оказавшейся в бедственном положении страны.

Людям в Бейруте нужна наша помощь, им необходима надежда, - заявил он.

По словам Маса, донорская конференция является "важным сигналом - в первую очередь для тех, кто непосредственно пострадал от трагедии".

Одновременно министр призвал власти Ливана к реформам и напомнил, что эта страна и до катастрофы в Бейруте сталкивалась с колосальными проблемами.

Без крайне необходимых реформ не может быть ни основательных перемен, ни стабильности, - подчеркнул он.

Мас также встал на сторону граждан Ливана, требующих преодолеть интересы отдельных групп и старые конфликты. Катастрофа в Бейруте может стать толчком к новому началу, подчеркнул он.

Вечером 4 августа в порту Бейрута произошли один за другим два взрыва. Как заявили в правоохранительных органах, взорвались более 2700 тонн аммиачной селитры, которые шесть лет хранились на одном из складов без соблюдения соответствующих мер безопасности. В результате взрыва погибли 158 человек, еще около 6 тысяч пострадали, сообщило министерство здравоохранения Ливана. В Бейруте на 2 недели введен режим чрезвычайного положения.

9 августа ушел в отставку первый член ливанского правительства. "После огромной катастрофы в Бейруте я объявляю о своем уходе из правительства", - заявила министр информации Ливана Маналь Абдель Самад.

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