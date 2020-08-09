"Астана" сыграет в Лиге чемпионов против брестского "Динамо"

Чемпион Казахстана был в четвертой корзине среди сеянных.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги Чемпионов, передает zakon.kz.

Чемпион Казахстана "Астана" был в четвертой корзине жеребьевки среди сеянных, в числе возможных соперников были: "Динамо" (Брест, Беларусь), "Рига" (Латвия), "Тирана" (Албания), "Силекс" (Македония). В итоге подопечным Михала Билека предстоят сыграть с "Динамо" в Бресте.

Это противостояние будет состоять из одной игры 18 или 19 августа. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия пенальти. Победитель выйдет во второй отборочный раунд Лиги Чемпионов, а проигравший попадет во второй отборочный раунд Лиги Европы.

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