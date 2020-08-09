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США в два раза сокращают контингент в Афганистане

Глава Пентагона отметил, что мирный процесс в стране "не является идеальным, но медленно движется вперед".

Фото : Getty Images9 августа 2020, 17:10

Власти США собираются сократить американский контингент в Афганистане до менее чем пяти тысяч человек, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.

Мы намерены снизить присутствие менее чем до пяти тысяч военных к концу ноября, - заявил министр обороны США Марк Эспер.

Сейчас в Афганистане находится девять тысяч американских военных.

Глава Пентагона отметил, что мирный процесс в Афганистане "не является идеальным, но медленно движется вперед".

Поэтому США рассчитывают, что смогут выполнять необходимые задачи, прежде всего сдерживание террористической угрозы, при более низком уровне военного присутствия, указал министр.


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