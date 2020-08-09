На протестах в Бейруте пострадали больше ста военных

Отмечается, что среди пострадавших есть восемь офицеров.

На протестах в Бейруте пострадали около 105 ливанских военных, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Аль-Хадас".

Отмечается, что среди пострадавших есть восемь офицеров.

Митинги, переросшие в беспорядки, начались 4 августа в центре Бейрута. Протестующие недовольны тем, как действуют власти после взрыва в порту.

8 августа тысячи ливанцев вышли на улицы Бейрута с требованиями отставки правительства страны из-за взрывов в порту и проведения реформ. Митингующие уверены, к трагедии привела халатность правительства, в результате чего погибли более 150 человек, еще порядка 5 тыс. получили ранения.

В итоге протесты переросли в столкновения с полицией. На улицах города слышна стрельба.

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