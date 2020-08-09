Рядом с Кызылордой на канале Ширкейли утонул мужчина
Проводятся поисковые работы на воде.
Фото : Pixabay9 августа 2020, 18:54
На канале Ширкейли возле автомобильного моста в Кызылорду утонул мужчина 1992 года рождения, передает zakon.kz.
По данным ДЧС Кызылординской области, на место происшествия выехали специалисты с 3 единицы техники, 2 лодки, а также проводятся поисковые работы на воде.
Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области полковник Саид Молдакараев напомнил, что купаться в запрещенных местах очень опасно.
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