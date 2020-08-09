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Трамп объявил налоговые каникулы для бедных в США

Налоговые каникулы, вероятнее всего, начнут действовать задним числом с 1 августа и продлятся до конца текущего года.

Фото : Getty Images9 августа 2020, 19:59

Граждане США с небольшими доходами не будут платить налог с этих доходов до конца года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в штате Нью-Джерси, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

По его словам, соответствующий указ был подписан в субботу, 8 августа.

Я предоставляю налоговые каникулы на налог с зарплат для тех американцев, которые зарабатывают меньше $100 тыс. в год, - сказал Трамп.

Он уточнил, что эти налоговые каникулы, вероятнее всего, начнут действовать задним числом с 1 августа и продлятся до конца текущего года.

Если я буду переизбран 3 ноября, то планирую простить эти налоги, а также на постоянной основе сократить налог на зарплату. Другими словами, я продлю каникулы и положу конец налогу, - заявил Трамп.

Как сообщалось, ранее Трамп пообещал продлить до конца года выплату пособий по безработице, даже если не удастся договориться об этом с Конгрессом США.


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