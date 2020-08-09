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Заехавшего на стадион в Алматы водителя посадили и лишили прав

Сейчас нарушитель находится под стражей.

Фото : Кадр из видео9 августа 2020, 20:03

Заехавший на стадион водитель получил 15 суток и лишился прав на 7 лет, передает zakon.kz.

Согласно сообщению ДП Алматы, прибывшими на место сотрудниками полиции нарушитель был отстранен от управления автомобилем.

Как выяснилось, 22-летний молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения,что подтверждается результатами судебно-наркологической экспертизы.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения решением специализированного межрайонного административного суда города Алматы он был лишен права управления автомобилем сроком на 7 лет, а также подвергнут административному аресту на 15 суток.

Сейчас нарушитель находится под стражей.

8 августа в Алматы был совершен наезд на людей на стадионе "Спартак".

Водитель грубо заехал на футбольное поле, пробив все заграждения, сетку и начал гоняться за людьми.


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