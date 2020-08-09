В Туркменистане проведут независимое тестирование на КВИ
Официально в стране нет ни одного зарегистрированного случая КВИ, однако введен масочный режим и другие ограничительные меры.
Фото : -9 августа 2020, 21:08
Региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге заявил, что организация обеспокоена ростом случаев пневмонии в Туркменистане, при этом в стране не было зарегистрировано КВИ, передает zakon.kz.
Сегодня я и Тедрос Адханом Гебрейесус (гендиректор ВОЗ) поговорили с президентом Туркменистана по поводу ситуации с Covid-19 в стране. ВОЗ выразила серьезную озабоченность по поводу роста случаев пневмонии без Covid-19 и призвала сотрудников организации провести независимое тестирование на Covid-19 в стране и направить тесты в референтные лаборатории ВОЗ. Президент согласился, – написал Клюге в Twitter.
Today @DrTedros & me met the ???????? President on #COVID19 situation in Turkmenistan. @WHO ✅ expressed serious concern about ⬆️ in #COVID19 negative pneumonia ✅ urged for a @WHO team to sample independently #COVID19 tests in-country & take to @WHO reference labs. President agreed.— Hans Kluge (@hans_kluge) August 7, 2020
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