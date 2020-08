В Туркменистане проведут независимое тестирование на КВИ

Региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге заявил, что организация обеспокоена ростом случаев пневмонии в Туркменистане, при этом в стране не было зарегистрировано КВИ, передает zakon.kz.

Today @DrTedros & me met the ???????? President on #COVID19 situation in Turkmenistan. @WHO ✅ expressed serious concern about ⬆️ in #COVID19 negative pneumonia ✅ urged for a @WHO team to sample independently #COVID19 tests in-country & take to @WHO reference labs. President agreed.