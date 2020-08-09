Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

В Туркменистане проведут независимое тестирование на КВИ

Официально в стране нет ни одного зарегистрированного случая КВИ, однако введен масочный режим и другие ограничительные меры.

Фото : -9 августа 2020, 21:08

Региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге заявил, что организация обеспокоена ростом случаев пневмонии в Туркменистане, при этом в стране не было зарегистрировано КВИ, передает zakon.kz.

Сегодня я и Тедрос Адханом Гебрейесус (гендиректор ВОЗ) поговорили с президентом Туркменистана по поводу ситуации с Covid-19 в стране. ВОЗ выразила серьезную озабоченность по поводу роста случаев пневмонии без Covid-19 и призвала сотрудников организации провести независимое тестирование на Covid-19 в стране и направить тесты в референтные лаборатории ВОЗ. Президент согласился, – написал Клюге в Twitter.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты