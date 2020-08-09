Погиб глава Наурызбайского районного суда Алматы

Он умер на 54 году жизни.

Председатель Наурызбайского районного суда города Алматы Серикбай Тулепбергенов погиб в результате несчастного случая, передает zakon.kz.

Согласно сообщению в Telegram-канале Yedilov Online, Тулепбергенов утонул в районе реки Или, близ поселка Миалы Алматинской области.

Тулепбергенов Серикбай Алдабергенович родился 5 августа 1967 года, В 1991 году окончил Казахскосельско-хозяйственный институт.

Квалификацию юриста получил в 1998 году, окончив Международный Казахско-туреций университет.

Трудовую деятельность начал с 1991 года специалистом II категории областной агропромышленной техники г.Алматы.

С 1997 по 2003 года был судебным исполнителем Шымкенсткого районного суда; Департамента судебных исполнителей г.Шымкент; Департамента судебных исполнителей и приставов управления юстиции ЮКО; Енбекшинского отдела судебных исполнителей Администраторов судов ЮКО.

С 2003 года работает в судебной системе: с 2003 года по 2007 год работал судьей Аль-Фарабийского районнного суда г.Шымкент, с 2007 года по 2017 год являлся председателем Казыгуртского районного суда ЮКО и специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних ЮКО.

С 20 июня 2017 года является председателем Наурызбайского районного суда города Алматы.

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