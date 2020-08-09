В 12 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют сильный ветер, град и грозу.

РГП "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 12 регионах и девяти городах Казахстана, передает zakon.kz.

Днем 10, 12 августа в Жамбылской области ожидается ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Таразе днем 10, 12 августа ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

10 августа в Туркестанской области днем местами ожидается гроза, юго-западный, западный ветер 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

10 августа в Павлодарской области местами ожидается гроза, ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

В Павлодаре утром и днем 10 августа ожидается гроза, ветер юго-западный при грозе порывы 18 м/с.

В Нур-Султане 10 августа ожидается гроза, возможен град. Ветер юго-западный, южный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днем 10 августа в Северо-Казахстанской области на большей часть ожидается дождь. Местами ожидаются туман, гроза, днем местами шквал, град. Ветер южный днем 15-20, порывы 23 м/с.

В Петропавловске 10 августа ожидается туман, гроза. Днем 10 августа ожидается град, ветер южный 15-20 м/с.

10 августа в Атырауской области местами ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 80-85%. В Атырау днем 10 августа ожидается ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с.

10 августа в Акмолинской области на большей части ожидается дождь, днем местами сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, южный местами 15-20, днем порывы 23 м/с.

В Кокшетау 10 августа ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный днем порывы 15 м/с.

10 августа в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с.

10-11 августа в Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, местами 15-20, порывы 23 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность.

В Караганде 10 августа ожидается гроза. В Жезказгане днем 10 августа ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

10 августа в Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер западный, северо-западный, местами 15-20, днем порывы 23 м/с.

10 августа в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 25 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Кызылорде днем 10 августа ожидается временами пыльная буря. Ветер западный днем 15-20 м/с.

10 августа в Костанайской области днем местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, град. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%. В Костанае 10 августа ожидается гроза.

10 августа в Западно-Казахстанской области местами ожидается пыльная буря, ветер северо-западный 15-20 м/с.

В Уральске 10 августа ожидается ветер северо-западный порывы 18 м/с.

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