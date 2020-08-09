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Парижан будут штрафовать за отсутствие маски

За появление на улице без маски жителям и гостям столицы Франции грозит штраф в 135 евро.

Фото : DW9 августа 2020, 22:35

Ношение медицинских масок с 10 августа становится обязательным для всех жителей и гостей Парижа старше 11 лет, передает zakon.kz со ссылкой на Le Figaro.

Ограничения вводятся на набережных Сены и более 100 главных улицах во всех районах.

Это туристические районы, открытые рынки или очень коммерческие улицы, набережные Сены, канал Сен-Мартен, а также Монмартр, очень туристический, - отметил представитель мэрии Николас Нордман.

Мера также распространяется на четыре административных департамента вокруг столицы: О-де-Сен, Сене-Сен-Дени, Валь-де-Марн и Валь д'Уаз.

Новый режим вводится на многолюдных улицах, где трудно соблюдать дистанцию. В течение двух недель парижанам будут напоминать о необходимости масок, после этого начнут штрафовать на 135 евро.

Все индикаторы показывают, что вирус снова более активно циркулирует в регионе: ежедневно около 400 человек получают положительный результат на Covid-19. Заболеваемость особенно высока среди 20-30-летних, - подчеркнул представитель мэрии Парижа.


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