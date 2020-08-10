Потери туризма во Франции оценили в €40 млрд

Туристическую индустрию удерживает от коллапса внутренний спрос: 70% уехавших в отпуск выбрали отдых во Франции.

Фото : Top10.travel

Прямые убытки французского туристического сектора из-за карантинных ограничений составляют €30-40 млрд, передает zakon.kz со ссылкой на Le Figaro. Без иностранных туристов сектор страдает, подчеркнул государственный секретарь по туризму Жан-Батист Лемуан. Многие операторы говорят нам, что их оборот снизится на 20-25% к концу года. В нормальное время туризм приносит €180 млрд дохода, €60 млрд из которых приходится на международный туризм, - отметил он. По словам госсекретаря, туристическую индустрию удерживает от коллапса внутренний спрос: 70% уехавших в отпуск выбрали отдых во Франции. Но давайте внесем ясность: в обычное время Франция принимает 17 млн иностранных туристов каждое лето, когда 9 млн французов уезжают за границу и часть этой международной клиентуры исчезла, - подчеркнул Лемуан.

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