Дожди с грозами и шквалистым ветром пройдут в РК 10 августа

Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и западе с пылной бурей, на севере, северо-западе – туман.

По-прежнему Южный циклон сохранит неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана.

Местами пройдут дожди, на северо-западе сильные, с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и западе с пылной бурей, на севере, северо-западе – туман.

В Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, возможен град, в Северо-Казахстанской области местами - туман. В Алматинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем Туркестанской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, днем Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской, Мангыстауской областях с пыльной бурей. В Кызылординской области днем ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 25 м/с, с пыльной бурей. В Актюбинской области местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с. В Костанайской области местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, ночью и утром местами туман.

Днем в Алматинской области сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, местами в Атырауской Актюбинской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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