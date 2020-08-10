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Выборы-2020 в Беларуси:Тихановская обратилась к силовикам на фоне беспорядков

Штаб Тихановской в Минске забаррикадировался.

Фото : 24уа10 августа 2020, 06:59

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Минске начал баррикадироваться, чтобы защитить своих сотрудников от возможных задержаний, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В помещении заперли все окна и двери, поскольку в штабе Тихановской опасаются, что "власть решит обвинить своих соперников на выборах президента в беспорядках в Минске".

Как заявила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, ее штаб всегда говорил о законном характере мероприятий и выступал против насилия. Она с сожалением отметила, что власти своими действиями против граждан, которые "вышли погулять в парк", разбили надежды белорусов на мирные перемены. Красулина также добавила, что сейчас Тихановская находится в своем штабе.

Ранее Светлана Тихановская обратилась к милиции и армии республики с призывом остановить насилие на улицах городов, где проходят многотысячные акции протеста.

Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие, - сказала Тихановская.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа.


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