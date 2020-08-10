Мангистауские браконьеры пытались скрыться от погони с 63 кг краснокнижной рыбы

Полицейские приступили к досудебному расследованию.

В ходе рейда на территории заповедника полиция попыталась остановить внедорожник, но водитель проигнорировал требование. В результате погони браконьерам все же пришлось сдаться, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

Как сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, рейдовые мероприятия проходили 8 августа в районе "Аксу" государственного природного заказника местного значения "Адамтас" на территории Каракиянского района.

В них были задействованы специалисты управления природных ресурсов и регулирования природопользования, сотрудники Каракиянского районного отдела полиции и областной природоохранной полиции.

В 15:20 полиция остановила УАЗ Хантер, но водитель не реагировал на требование об остановке и продолжил путь. В результате погони транспортное средство было остановлено. Задержаны два браконьера. При досмотре автомобиля обнаружено 30 туш ценной рыбы осетровой породы, которая занесена в Красную книгу. Е" общий вес составил 63 килограмма, - рассказал директор КГУ "Государственный региональный природный парк" Кызылсай" Омар Сарсенгазиев.

Стоит отметить, что на территории особо охраняемого заказника обитают редкие виды рыб. Это не первый случай, когда пресечена деятельность браконьеров. Полицейские уже приступили к досудебному расследованию. Напомним, за незаконную ловлю рыбы осетровых пород, занесенную в Красную книгу, предусмотрена уголовная ответственность.

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