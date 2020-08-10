В Гонконге задержан медиамагнат Джимми Лай за нарушение закона о нацбезопасности

Он считается одним из главных организаторов прошлогодних антиправительственных демонстраций в Гонконге.

Правоохранительные органы Гонконга задержали продемократического основателя таблоида Apple Daily Джимми Лая по делу о нарушении нового закона о защите национальной безопасности, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, это произошло рано утром 10 августа, когда медиамагнат находился в своем особняке в Коулуне.

Он был задержан за сговор с иностранным государством, произнесение крамольных слов и заговор с целью обмана, — говорится в тексте.

Джимми Лай в прошлом году поддержал антиправительственные протесты в Гонконге, вспыхнувшие после внесения поправок в закон об экстрадиции. Согласно данным полиции, тогда было задержано более 9,2 тыс. человек.

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