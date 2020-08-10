Еще 250 человек выздоровели от КВИ в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 72 523 человек от COVID-19.

В Казахстане 250 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 28,

в городе Алматы - 21,

в городе Шымкент - 4,

в Акмолинской области - 25,

в Актюбинской области - 18,

в Атырауской области - 27,

в Восточно-Казахстанской области - 12,

в Западно-Казахстанской области - 24,

в Карагандинской области - 7,

в Мангистауской области - 8,

в Павлодарской области -33,

в Северо-Казахстанской области - 43.

Всего в стране выздоровели – 72 523 человек от COVID-19.

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