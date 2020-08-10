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Еще 250 человек выздоровели от КВИ в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 72 523 человек от COVID-19.

Фото : РБК10 августа 2020, 08:16

В Казахстане 250 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 28,
в городе Алматы - 21,
в городе Шымкент - 4,
в Акмолинской области - 25,
в Актюбинской области - 18,
в Атырауской области - 27,
в Восточно-Казахстанской области - 12,
в Западно-Казахстанской области - 24,
в Карагандинской области - 7,
в Мангистауской области - 8,
в Павлодарской области -33,
в Северо-Казахстанской области - 43.

Всего в стране выздоровели – 72 523 человек от COVID-19.


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