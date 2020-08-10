Еще 250 человек выздоровели от КВИ в Казахстане
Всего в стране выздоровели – 72 523 человек от COVID-19.
Фото : РБК10 августа 2020, 08:16
В Казахстане 250 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 28,
в городе Алматы - 21,
в городе Шымкент - 4,
в Акмолинской области - 25,
в Актюбинской области - 18,
в Атырауской области - 27,
в Восточно-Казахстанской области - 12,
в Западно-Казахстанской области - 24,
в Карагандинской области - 7,
в Мангистауской области - 8,
в Павлодарской области -33,
в Северо-Казахстанской области - 43.
Всего в стране выздоровели – 72 523 человек от COVID-19.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5035398-a087e875020c1a4341af1311c90e660a
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...