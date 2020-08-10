Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Димаш Кудайберген выпустил новый клип и дебютировал как режиссер

Съемки клипа проходили в живописных местах Алматинской области.

Фото : dimashnews10 августа 2020, 08:51

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген представил новый музыкальный клип "Qairan Elim" ("Моя священная земля!"), сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный канал Димаша.

Во время его создания, певец дебютировал в качестве режиссера.

Эмоционально пронзительная музыкальная композиция посвящена испытаниям, с которыми столкнулся Казахстан во время эпидемии коронавируса.

"Qairan Elim" – это наш посыл и призыв ко всем людям планеты, несмотря на страшную трагедию, обращаться к светлым, позитивным мыслям. Это наша вера в то, что мы обязательно все преодолеем и справимся со всеми трудностями. Главное, для всех нас сейчас, не отчаиваться и оставаться сильными, – цитирует автора музыки Рената Гайсина и исполнителя Димаша Кудайбергена dimashnews.com.

В словах песни Димаш выражает любовь к Родине и сопереживание во время испытаний, которые выпали во время пандемии.

Даже если в глазах моих слезы,не стоит скрывать своих чувств... С любовью к земле моей я молюсь о мире во всем мире! В чем смысл жизни без испытаний? Трудности нас закаляют, и закаленное уже не сломать... А боль излечит только время, - говорится в тексте песни, написанном Данияром Алдабергеном и Оралом Байсенгир.

Идея клипа принадлежит Димашу Кудайбергену и кинооператору Азамату Дулатову.

Съемки клипа проходили в живописных местах Алматинской области.

Когда я впервые услышал эту композицию, мне сразу же понравился ее тонкий и очень грамотный посыл. Волшебную цветокоррекцию делал талантливый Ерлан Танаев. Для нас очень был важен цвет, так как мы хотели, чтобы настроение песни дошло до каждого зрителя. В каждый кадр мы вложили душу. Надеюсь, что поклонникам творчества Димаша понравится наша работа, – поделился Азамат Дулатов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты