Димаш Кудайберген выпустил новый клип и дебютировал как режиссер

Съемки клипа проходили в живописных местах Алматинской области.

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген представил новый музыкальный клип "Qairan Elim" ("Моя священная земля!"), сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный канал Димаша.

Во время его создания, певец дебютировал в качестве режиссера.

Эмоционально пронзительная музыкальная композиция посвящена испытаниям, с которыми столкнулся Казахстан во время эпидемии коронавируса.

"Qairan Elim" – это наш посыл и призыв ко всем людям планеты, несмотря на страшную трагедию, обращаться к светлым, позитивным мыслям. Это наша вера в то, что мы обязательно все преодолеем и справимся со всеми трудностями. Главное, для всех нас сейчас, не отчаиваться и оставаться сильными, – цитирует автора музыки Рената Гайсина и исполнителя Димаша Кудайбергена dimashnews.com.

В словах песни Димаш выражает любовь к Родине и сопереживание во время испытаний, которые выпали во время пандемии.

Даже если в глазах моих слезы,не стоит скрывать своих чувств... С любовью к земле моей я молюсь о мире во всем мире! В чем смысл жизни без испытаний? Трудности нас закаляют, и закаленное уже не сломать... А боль излечит только время, - говорится в тексте песни, написанном Данияром Алдабергеном и Оралом Байсенгир.

Идея клипа принадлежит Димашу Кудайбергену и кинооператору Азамату Дулатову.

Съемки клипа проходили в живописных местах Алматинской области.

Когда я впервые услышал эту композицию, мне сразу же понравился ее тонкий и очень грамотный посыл. Волшебную цветокоррекцию делал талантливый Ерлан Танаев. Для нас очень был важен цвет, так как мы хотели, чтобы настроение песни дошло до каждого зрителя. В каждый кадр мы вложили душу. Надеюсь, что поклонникам творчества Димаша понравится наша работа, – поделился Азамат Дулатов.

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