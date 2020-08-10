За нарушения на каньоне Бестобе и Селетинском водохранилище будут штрафовать - Минэкологии РК

Казахстанцев просят не оставаться равнодушными к нарушениям по отношению к природе со стороны других людей и сообщать о них на "горячую" линию министерства.

За нарушения на каньоне Бестобе и Селетинском водохранилище будут штрафовать, сообщает zakon.kz.

Минэкологии в эти выходные провело очередной общественный рейд в места отдыха граждан, с участием представителей местного акимата и МВД, в этот раз - на Селетинское водохранилище, где протекает одна из самых чистых рек в республике Селета, а также каньон Бестобе примерно в 200 км от столицы, - сообщает Telegram-канал ведомства.

Граждане жаловались на скопление мусора туристов, которые приезжают сюда отдыхать и их варварское отношение к природе, купание в неустановленных для этого местах и т.д.

Мы провели с отдыхающими разъяснительную работу, собрали мусор. Если не будем все вместе принимать меры по наведению порядка сейчас, то завтра уже не останется чистых мест для отдыха, - говорит заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Ермек Умаров. - Разъяснительную работу среди населения мы проводим и с помощью наших юных помощников из молодежной организации "Жас Улан", которая насчитывает 1,5 млн ребят. Дети, прослушав наши лекции о бережном отношении к природе, приходят домой и настаивают, чтобы и их родители уважали окружающую среду.

Минэкологии в очередной раз призывает граждан страны соблюдать элементарные правила пребывания на отдыхе на природе - убирать за собой мусор и увозить его, не наносить вред окружающей среде. Иначе государству придется принимать жесткие меры по наказанию нарушителей экологического законодательства. Также казахстанцев просят не оставаться равнодушными к нарушениям по отношению к природе со стороны других людей и сообщать о них на "горячую" линию министерства.

В свою очередь, Минэкологии продолжит общественные рейды в места отдыха граждан, в том числе в особо охраняемых территориях.

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