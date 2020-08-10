Самолет Лукашенко покинул Беларусь

Конечной точкой перелета обозначена Турция.

Самолет президента Беларуси Александра Лукашенко вечером в воскресенье, 9 августа, вылетел из Минска, сообщает zakon.kz.

Конечной точкой перелета обозначена Турция.

Весь экипаж самолета Лукашенко мобилизован, пилоты ночевали в аэропорту, бортпроводники уже на месте, самолет заправлен и полностью подготовлен. Саперы проверяют все прилегающие путепроводы. Такое обычно происходит перед тем, как Лукашенко вылетает куда-нибудь, - отметил автор Telegram-канал NEXTA.

Как отмечает vesti.ua, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Участки для голосования в основной день выборов открылись в воскресенье в 08:00. Голосование проходило с 08:00 до 20:00.

По официальным данным экзит-полов, Александр Лукашенко набрал 79,7%, его оппонентка Светлана Тихановская — 6,8%.

Неофициальные опросы на выходе из участков дают противоположные результаты: действующий президент - 15,7 %, оппозиционный кандидат - 71,1 %.

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