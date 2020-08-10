Танцующий на трассе в Уральске продавец арбузов стал звездой

Маркетинговый ход сработал.

Продавец арбузов в Уральске весьма нестандартно подошел к своей работе, сообщает zakon.kz.

По информации "Мой город", уральцам очень понравился маркетинговый ход продавца, что в соцсетях предложили покупать ягоду только у него.

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