Танцующий на трассе в Уральске продавец арбузов стал звездой
Маркетинговый ход сработал.
Фото : Скриншот видео10 августа 2020, 10:04
Продавец арбузов в Уральске весьма нестандартно подошел к своей работе, сообщает zakon.kz.
По информации "Мой город", уральцам очень понравился маркетинговый ход продавца, что в соцсетях предложили покупать ягоду только у него.
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