Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Танцующий на трассе в Уральске продавец арбузов стал звездой

Маркетинговый ход сработал.

Фото : Скриншот видео10 августа 2020, 10:04

Продавец арбузов в Уральске весьма нестандартно подошел к своей работе, сообщает zakon.kz.

По информации "Мой город", уральцам очень понравился маркетинговый ход продавца, что в соцсетях предложили покупать ягоду только у него.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты