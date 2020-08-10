120 миллиардов тенге недополучил госбюджет Казахстана

Вместе с тем за первое полугодие текущего года доходы государственного бюджета РК увеличились на 14% к аналогичному периоду прошлого года.

Государственный бюджет Казахстана недополучил 120 миллиардов тенге. Исполнение поступлений государственного бюджета составило лишь 98,3%. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками finprom.kz, сообщает zakon.kz.

За первое полугодие текущего года доходы государственного бюджета РК увеличились на 14% к аналогичному периоду 2019-го и достигли 7,1 трлн тг. Для справки: в январе–июне прошлого года сумма доходов составляла 6,2 трлн тг, при годовом увеличении на 18,1%.

Исполнение поступлений бюджета по состоянию на 1 июля 2020 года составило 98,3%. Неисполнение плана составило 119,9 млрд тг. В целом план по поступлениям в госбюджет на 2020 год предусмотрен в сумме 14 трлн тг.

План по налоговым поступлениям за первое полугодие 2020 года предусмотрен в сумме 3,9 трлн тг, при этом на 1 июля текущего года поступило налогов на сумму 3,8 трлн тг, или 95,8% от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые поступления снизились на 10,8%.

Тем временем поступления трансфертов за январь–июнь текущего года увеличились на 72,3% по сравнению с соответствующим периодом годом ранее и достигли 3,1 трлн тг.

В свою очередь, неналоговые поступления составили 123,9 млрд тг — на 20,6% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года (102,7 млрд тг). Поступления от продажи основного капитала снизились на 36,5%, до 32,7 млрд тг.

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