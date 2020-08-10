Двух жителей Жанаозена задержал КНБ

В ходе обысков обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в том числе два автомата, три пистолета, приспособление для бесшумной стрельбы, а также боеприпасы.

Фото : пресс-служба

Задержаны приверженцы деструктивного религиозного течения, сообщает zakon.kz.



7 августа Комитетом национальной безопасности в рамках досудебного расследования по фактам незаконного изготовления и сбыта огнестрельного оружия задержаны 2 жителя города Жанаозен Мангистауской области, приверженцы деструктивного религиозного течения. В ходе обысков обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в том числе два автомата, три пистолета, приспособление для бесшумной стрельбы, а также боеприпасы, - говорится в сообщении ведомства. 9 августа судом санкционирован арест подозреваемых лиц. Следствием проверяется причастность фигурантов к преступлениям экстремистского характера, и выясняются иные обстоятельства дела.

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