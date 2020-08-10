Курьера-закладчика наркотиков на миллион тенге задержали в Рудном

На “черном рынке” стоимость изъятого составляет порядка 1 миллиона тенге.

Полицейские Рудного задержали мужчину, развозившего синтетические наркотики по местам закладок, на скутере, передает zakon.kz.

По информации polisia.kz, 4 августа в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий специально созданной группой по противодействию незаконному обороту наркотических средств пресечена преступная деятельность 28-летнего рудничанина, подозреваемого в незаконном сбыте “синтетики” в особо крупном размере: с собой у мужчины было 97 zip-пакетиков с наркотиками.

Подозреваемый хранил наркотики не только в скутере, но и в квартире. Также по местам закладок, сотрудники полиции изъяли психотропные вещества “метилового эфира бутановой кислоты, – сообщил начальник отдела по противодействию наркопреступности УП города Рудного Жантас Кучербаев.

На “черном рынке” стоимость изъятого составляет порядка 1 миллиона тенге. Психотропные вещества задержанный намеревался сбыть через соцсети. Проводятся все следственные мероприятия. Начато досудебное расследование по статье 297 ч.3 УК РК. Отметим, что с начала года в Костанайской области из незаконного оборота изъято 471 кг различных наркотических средств. Из низ: марихуана – 455 кг, гашиш – 15 кг, героин – 213 гр и 223 гр синтетических наркотиков.

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