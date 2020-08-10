В Алматы начато строительство второй модульной больницы

Госпиталь будет полностью цифровым.

Бакытжан Сагинтаев рассказал о старте строительства второй модульной инфекционной больницы на 300 койко-мест, сообщает zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Продолжаем наращивать мощности и расширять коечный фонд для борьбы с #COVID19. Дали старт строительству второй модульной инфекционной больницы на 300 койко-мест, в том числе 30 — реанимационных. Медучреждение будет обеспечено системой медицинских газов, а также аппаратами КТ, УЗИ и рентген, - сообщил аким.

Госпиталь будет полностью цифровым.

Осмотр будет проводиться бесконтактным методом, наблюдение — по видеосвязи. Автоматизированная система позволит оперативно отслеживать состояние пациента, а также контролировать перемещения персонала по "зеленой" и "красной" зонам, - добавил Сагинтаев.

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