В Алматы начато строительство второй модульной больницы
Госпиталь будет полностью цифровым.
Бакытжан Сагинтаев рассказал о старте строительства второй модульной инфекционной больницы на 300 койко-мест, сообщает zakon.kz.
Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Продолжаем наращивать мощности и расширять коечный фонд для борьбы с #COVID19. Дали старт строительству второй модульной инфекционной больницы на 300 койко-мест, в том числе 30 — реанимационных. Медучреждение будет обеспечено системой медицинских газов, а также аппаратами КТ, УЗИ и рентген, - сообщил аким.
Госпиталь будет полностью цифровым.
Осмотр будет проводиться бесконтактным методом, наблюдение — по видеосвязи. Автоматизированная система позволит оперативно отслеживать состояние пациента, а также контролировать перемещения персонала по "зеленой" и "красной" зонам, - добавил Сагинтаев.
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10.08.2020 COVID-19-ға қарсы іс-қимыл шаралар аясында төсек санын арттырып, қуаттылықты күшейтуді жалғастырамыз. Бұл ретте 300 төсек-орынға арналған, оның 30-ы реанимациялық, екінші модульдік жұқпалы аурулар ауруханасының құрылысы басталды. Медмекеме медициналық газ жүйесімен, сондай-ақ КТ, УДЗ және рентген аппараттарымен қамтамасыз етілмек. Госпиталь толығымен цифрлық негізде, яғни тексеру байланыссыз әдіспен, бақылау — бейнебайланыс арқылы жүргізіледі. Автоматтандырылған жүйе науқастың жағдайын жедел бақылауға, сондай-ақ «жасыл» және «қызыл» аймақтар бойынша қызметкерлердің қозғалысын бақылауға мүмкіндік береді. —— Продолжаем наращивать мощности и расширять коечный фонд для борьбы с #COVID19. Дали старт строительству второй модульной инфекционной больницы на 300 койко-мест, в том числе 30 — реанимационных. Медучреждение будет обеспечено системой медицинских газов, а также аппаратами КТ, УЗИ и рентген. Госпиталь будет полностью цифровым — осмотр будет проводиться бесконтактным методом, наблюдение — по видеосвязи. Автоматизированная система позволит оперативно отслеживать состояние пациента, а также контролировать перемещения персонала по «зеленой» и «красной» зонам.
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