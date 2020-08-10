Больницы в Жамбылской области переходят на обычный режим работы

С выздоровлением из инфекционных стационаров выписано 3091 человек.

В Жамбылской области закрываются стационары, в которых проходили лечение больные коронавирусом и пневмонией. В связи с выпиской последних пациентов инфекционные и провизорные госпитали переходят в прежний режим работы, сообщает zakon.kz.

Действующие в регионе карантинные меры позволили улучшить эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции. Уровень заболеваемости КВИ и пневмонии идет на спад. По состоянию на 10 августа т.г. общее число заболевших составляет 3889 случаев COVID-19, из них, 1693 (43,5%) с симптомами коронавируса и 2196 (56,5%) бессимптомных. Всего проведено ПЦР-обследований 96 260.

С выздоровлением из инфекционных стационаров выписано 3091 человек. Занятость коечного фонда составляет 24,1%, на лечении находятся 162 человека. В провизорных стационарах находятся на лечении 270 пациентов, на домашнем карантине 1486 человек.

В связи с выпиской последнего пациента 7 августа закрыт инфекционный госпиталь на 300 коек, открытый на базе областной больницы.

За период работы с 27 июня было пролечено 788 пациентов. Здесь было все необходимое медицинское оборудование, лекарственные средства. Это позволило предоставить пациентам очень качественную медицинскую помощь. В настоящее время специалистами проводятся дезинфекционные мероприятия. Уже на этой неделе начнем работу в штатном режиме с оказанием экстренной и плановой помощи населению, - рассказывает Абай Нуржанов.

8 августа т.г. закрыт инфекционный стационар на 150 коек на базе Жамбылского областного специализированного реабилитационного центра, который с 5 марта по 18 июня работал, как карантинный стационар, а 19 июня принял первых пациентов с коронавирусной инфекцией. Отсюда выписано 412 человек.

Готовятся к закрытию два провизорных стационара. Один из них расположен на базе областного центра фтизиопульмонологии на 250 коек, в котором завершают лечение 30 пациентов. По окончании лечения последнего пациента и проведения дезинфекционных мероприятий, медицинская организация приступит к выполнению основного профиля работы.

Несмотря на некоторую стабилизацию распространения коронавирусной инфекции в области, населению, по-прежнему, необходимо соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование, личную гигиену и дезинфекционные меры безопасности. Отказаться от рукопожатий, объятий, проведения тоев, поездок, встреч.

Эти простые вынужденные меры безопасности смогут значительно снизить распространение коронавирусной инфекции.

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