Нацбанк выпустил коллекционные монеты "ABAI. 175 JYL"

Выпуск монет приурочен к 175-летию со дня рождения поэта и просветителя Абая Кунанбаева.

Национальный Банк Казахстана 10 августа 2020 года выпускает в обращение коллекционные монеты "ABAI. 175 JYL" из серии "Выдающиеся события и люди" из серебра номиналом 500 тенге, из сплава мельхиор номиналом 100 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге. Выпуск монет приурочен к 175-летию со дня рождения поэта и просветителя Абая Кунанбаева, сообщает zakon.kz.

В связи с продлением в Республике Казахстан режима карантина сроки реализации монет будут сообщены позднее. Информация будет размещена на официальном сайте Национального Банка Казахстана, - сообщили в Нацбанке.

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен Государственный Герб Республики Казахстан. Слева и справа от Герба расположены надписи "QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY ∙ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN". По окружности – элементы национального орнамента. В нижней части – надпись "TEŃGE" и число "500" на монете из серебра и число "100" на монетах из мельхиора и нейзильбера, обозначающие номинал монеты.

На оборотной стороне (реверсе) монет размещены изображение скульптурного портрета Абая Кунанбаева, стилизованное изображение чернильницы и пера, выполненного на монетах из серебра и мельхиора с применением технологии интерференционного радужного изображения. Справа от портрета – орнаментальная лента в виде декора казахской юрты (баскур), под которой расположена надпись "1845-2020", обозначающая год рождения, дату празднования 175-летия Абая Кунанбаева и одновременно год чеканки. Справа – надпись "31,1 g" обозначающая массу металла. В верхней части монеты надписи "175" и "JYL". В левой части – элемент национального орнамента, на монете из серебра – надпись "Ag 925", обозначающая металл, из которого изготовлена монета и его пробу. В нижней части монеты надпись на латинской графике "ABAI".

Монеты качеством "proof" изготовлены из серебра 925/1000 пробы, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, номиналом 500 тенге, тиражом 1 500 штук.

Монеты качеством "brilliant uncirculated" изготовлены из сплава мельхиор МН 25, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, номиналом 100 тенге, тиражом 8 000 штук.

Монеты качеством "brilliant uncirculated" изготовлены из сплава нейзильбер МНЦ 15-20, массой 11,17 грамма, диаметром 31 мм, номиналом 100 тенге, тиражом 75 000 штук.

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