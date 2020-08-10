Более 120 км велодорожек планируют сделать в Нур-Султане

Также для охвата населения окраин запланировано строительство 4 физкультурно-оздоровительных комплексов.

Более 120 км велодорожек планируют сделать за три года в Нур-Султане, сообщил на брифинге заместитель руководителя управления физической культуры и спорта города Нур-Султан Нариман Еламанов, передает корреспондент zakon.kz.

По поручению главы государства по строительству "100 ФОКов", для охвата населения окраин запланировано строительство 4 физкультурно-оздоровительных комплексов. В том числе в жилых массивах Ильинка, Көктал 2, Өндіріс, Железнодорожный. В данный момент идет строительство трех ФОКов. Постоянно растет протяженность велодорожек. Реализовано - 70 км, в плане прокладка 123 км, — сообщил Еламанов.

Так, по его словам, в 2020 планируется прокладка 46,4 км велодорожек, в 2021 – 36 км, в 2022 – 40,7 км, на территории зеленого пояса планируется 23 км.

На сегодня, по информации управления, велодорожки и беговые дорожки функционируют в парках столицы, а именно в Триатлон парке, Столичный, Жерұйық, Ботанический сад.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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