Жители столицы запустили оригинальный челлендж к 175-летию Абая

Жители не только спели композицию, но и исполнили ее на разных инструментах.

Песню "Көзімнің қарасы" исполнили представители различных профессий и звезды эстрады, сообщает zakon.kz.

Жители Нур-Султана запустили оригинальный музыкальный челлендж #Абай175 #Abay #Аbai #Абай к 175-летию великого казахского мыслителя и поэта Абая Кунанбаева. Первыми песню Абая исполнили представители различных профессий: врачи, водители автобусов, полицейские, спасатели, учителя, а также представители различных этнокультурных объединений, волонтеры. Их поддержали звезды казахстанской эстрады – Майра Ильясова, Кыдырали Болманов, Айгуль Иманбаева, Кайрат Баекенов.

Всеми любимая и давно знакомая песня "Көзімнің қарасы" зазвучала по-новому. Жители не только спели композицию, но и исполнили ее на разных инструментах. Абай Кунанбаев – великий поэт казахского народа, наша история, которой мы всегда должны гордиться. Поддержать великие имена казахстанской степи и присоединиться к челленджу призвали всех участники музыкального челленджа.

Передаем челлендж, посвященный 175-летию Абая, всем казахстанцам. Біз біргеміз, – говорят волонтеры.

Напомним, 30 мая Касым-Жомарт Токаев подписал указ о праздновании 175-летия со дня рождения Абая Кунанбаева. В Казахстане впервые отметят новый официальный праздник – День Абая – 10 августа.

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