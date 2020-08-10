Насильник или жертва: мужчину обвинили в педофилии в Карагандинской области

Мать ребенка утверждает, что мужчина, заявивший об этом в полицию, выдумал историю с педофилией, чтобы отомстить ей.

Карагандинец обвиняет мужа своей знакомой в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Он заявляет, что ему известно о подробностях жизни внутри семьи, и он даже написал заявление в полицию, только никаких действий не предпринималось. В ответ мать, якобы пострадавшего ребенка, утверждает, что мужчина выдумал историю с педофилией, чтобы отомстить ей. В подробностях этой странной истории разбирался журналист NV.kz, передает zakon.kz.

Как рассказал корреспонденту NV.kz Николай, он уже 12 лет общается с женщиной Татьяной. Недавно ему стало известно о действиях сексуального характера от мужа Татьяны в отношении одной из ее дочерей. Муж Татьяны является отчимом той девочки.

Николая возмутило то, что женщина не противостоит этому, поэтому он самостоятельно написал заявление в полицию. Прошло полторы недели, но от полиции ничего не слышно. Но, теперь Татьяна начала ему угрожать связями. Николай говорит, что не боится расправы, ему лишь важно, чтобы развратителя наказали по заслугам.

В семье три девочки, младшим 13 и 15 лет, — рассказывает Николай. — Девочке 13 лет извращенец присылал порнографию и просил ее голой сняться на камеру и выслать ему. Я когда об этом узнал, просил ее (Татьяну) сделать скриншоты и написать заявление. Полиция вычислит. Она сказала: "Нет, я не буду, это мой муж пишет ей". А он у нее на глазах насиловал ее старшую, 7-летнюю дочь. Она простила ему это. Сейчас ее дочь выросла ей 22, она в 13 лет родила от отчима.

Николай встречался с Татьяной долгое время, и утверждает, что хорошо знает ее семью.

Эта женщина проститутка, я с ней встречался долго время. Наши встречи потом стали более близкими. К ней была симпатия, хотел на ней жениться. А ее муж выполнял роль сутенера. Мало этого, он и в дом водит дружков наркоманов, алкашей. Они устроили притон. Есть запись разговора, которую попросили сделать полицейские. Я записал, и уже на ее основании надо закрывать обоих извращенцев. Но у нее в клиентах есть прокуроры и судьи. Она мне сразу сказала, что если я подам заявление, ей ничего не будет, а меня посадят.

В аудиозаписях Татьяна не отрицает действия своего мужа: "И что?", "Это было давно".

Аудиозаписи Николай делал в присутствии следователя и все передал в полицию еще 14 июля, но полиция молчит. А в адрес мужчины сыплются угрозы.

Я угроз не боюсь и смерти не боюсь, — говорит Николай. — Я боюсь, что меня ложно обвинят в педофилии и мою смерть объяснят самоубийством.

27 июля Николая вызвали в Кировский отдел полиции и устроили очную ставку с Татьяной и ее дочерью.

Следователь говорит, что запись ее разговора не доказательство и дело возбуждать не будут, — рассказывает Николай по возвращении из участка. — Сейчас она меня запугивает начальником полиции, у которого убирает коттедж. Говорит, она ему звонила, он обещал ей помочь.

Татьяна рассказывает корреспонденту NV.kz, что Николай выдумал историю с педофилией, чтобы отомстить ей.

Он был моим любовником, хотел, чтобы я развелась с мужем и осталась с ним, — говорит Татьяна. — А я отказала, мы с мужем 22 года живем. Он решил мне отомстить, говорил, что мой муж педофил. Но он больной человек, всякую чушь придумывает. Я не хочу с ним быть, он лезет в нашу семью, рушит. Приезжал к моему мужу разбираться, почему он не дает ему со мной встречаться, - рассказала женщина.

По поводу аудиозаписей Татьяна сослалась на то, что была не в духе:

Он записал голосовые, но там ничего такого нет, я просто злая была. Там ничего такого нет, но он не понял, он озабоченный, - утверждает она.

В полиции Татьяна рассказала сотрудникам, что в их семье все в порядке.

Мы написали объяснительные, что все нормально, а он там остался. Мы все рассказали, как было. А Коля всякую чушь придумывает, - рассказала женщина.

По поводу своей работы Татьяна рассказала, что занимается уборкой коттеджей.

В полиции корреспонденту дали понять, что Татьяна защищается от нападок Николая. Якобы мужчина очень давно ее преследует, обвиняя ее мужа. В 2015 году открывалось уголовное дело по этому поводу, но потом его закрыли из-за отсутствия доказательств. Сотрудники полиции уверяют, что угрозы Татьяны – нормальная защитная реакция человека. На очной ставке присутствовала взрослая дочь Татьяны и ее муж. Никаких действий насильственного характера в отношении нее в детстве от отчима не было. И она устала от чрезвычайного внимания к ней, передали сотрудники полиции.

Действительно, имелся факт возбуждения уголовного дела по ст. 122 ч.1 УК РК в 2015 году после того, как дочь (имя) 29.08.1998 г.р. – обратилась по беременности в больницу. На тот момент ей было 16 лет. Однако уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. В настоящее время (имя дочери) замужем за гр.(имя), 10.01.1994г.р, — пояснили в полиции.

В итоге, материал был списан в архив, так как факт полового сношения и обмен информацией порнографического характера не подтвердился.

Николай пошел дальше: он написал заявление в Департамент КНБ области и в Департамент агентства РК по противодействию коррупции. В ДКНБ корреспонденту сообщили, что заявление направлено в прокуратуру области.

Николай сообщает, что уголовное дело вновь завели в Кировском отделе полиции. Подтвердить данный факт полиция медлит, хотя уже состоялся допрос Николая.

Ситуация очень непростая. С одной стороны, у Николая действительно есть основания мстить Татьяне, а доказательств, кроме аудиозаписей, нет. С другой стороны, в аудиозаписях все слышно: Татьяна разговаривает спокойно, что не похоже на защитную реакцию, признается Николаю в любви. И действия мужа она не отрицает, интересуясь о том, кто еще об этом знает. Выводы пока делать рано.

Все имена изменены. NV.kz держит под контролем эту ситуацию.

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