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Появилось видео нападения на заправочную станцию в Актобе

Полиция в течение суток установила 22-летнего подозреваемого и задержала.

Фото : кадр из видео10 августа 2020, 13:44

В Сети появилось видео нападения на заправочную станцию в пригороде Актобе. В нем мужчина, угрожая ножом, требовал деньги у кассира, передает zakon.kz.

В полиции Актобе сообщили, что 30 июля около 3 часов ночи на одну из заправочной станции в пригороде Актобе было совершено разбойное нападение.

Подозреваемый подойдя к кассе угрожая ножом потребовал деньги у кассира. Находящийся в холле охранник вступил в противостояние с подозреваемым. Однако злоумышленник оттолкнул охранника и смог убежать, - говорится в сообщении.

Полиция в течение суток установила 22-летнего подозреваемого и задержала. Мужчина дал признательные показания.

Начато досудебное расследование по статье "Разбой".


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