Лукашенко сделал заявление
Он предварительно набирает 80,23% голосов.
Фото : azh.kz10 августа 2020, 14:21
Победивший на выборах Александр Лукашенко сделал заявление, сообщает zakon.kz.
Во время посещения ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" Лукашенко отметил, что политика одна должна быть - люди.
Это его первое заявление после выборов, которые прошли 9 августа.
ЦИК обнародовал предварительные итоги выборов президента Беларуси: у действующего главы государства 80,23% голосов.
Обстановка в столице и других белорусских городах остается напряженной: недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, для разгона толпы силовики используют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
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