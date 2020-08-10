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Лукашенко сделал заявление

Он предварительно набирает 80,23% голосов.

Фото : azh.kz10 августа 2020, 14:21

Победивший на выборах Александр Лукашенко сделал заявление, сообщает zakon.kz.

Во время посещения ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" Лукашенко отметил, что политика одна должна быть - люди.

Это его первое заявление после выборов, которые прошли 9 августа.

ЦИК обнародовал предварительные итоги выборов президента Беларуси: у действующего главы государства 80,23% голосов.

Обстановка в столице и других белорусских городах остается напряженной: недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, для разгона толпы силовики используют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.


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