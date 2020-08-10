Водителя оштрафовали на полмиллиона тенге за взятку полицейскому

Нарушитель хотел "откупиться" двумя тысячами тенге.

В Жанаозене за попытку дачи взятки полицейскому мужчина оштрафован на полмиллиона тенге, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, водитель проехал на автомобиле на запрещенный свет, чем привлек внимание сотрудника полиции. За то, чтобы проступок официально не оформлялся, он предложил стражу порядка взятку и это обернулось для него крупным штрафом.

Как стало известно, нарушитель хотел "откупиться" двумя тысячами тенге.

Предупреждение о видеофиксации происходящего не остановило водителя, и он настойчиво положил купюру между пассажирскими креслами в служебном автомобиле. Сотрудник полиции о случившемся доложил в соответствующие органы и мужчину привлекли к ответственности. Судебное разбирательство проводилось по статье по 676 КоАП РК "Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами".

Административным судом города Жанаозен нарушитель признан виновным и наложен штраф в размере 200 МРП или 555 600 тенге.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!