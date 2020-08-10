Зарема Шаукенова: Учение Абая заключает в себе прошлое, настоящее и будущее нации

Абай в своем творчестве воплотил вековую мудрость народа, которую важно извлечь и ретранслировать подрастающим поколениям.

В своей статье "Абай – духовный реформатор" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснил истинный смысл появления нового праздника - Дня Абая, который с 2020 года отмечается 10 августа, в день рождения великого казахского поэта и мыслителя. Также Глава государства сообщил, что мероприятия, посвященные наследию великого поэта, будут проводиться ежегодно. Своим мнением о том, насколько все это важно для нынешнего и будущих поколений казахстанцев, в беседе с журналистом zakon.kz поделилась директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Зарема Шаукенова.

Как отметила спикер, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева календарь значимых для нашей страны дней пополнился еще одним – днем рождения великого казахского поэта Абая Кунанбайулы. Сегодня мы празднуем 175-летие Абая, и этот юбилей является прекрасным поводом, чтобы обратить внимание на наследие поэта.

Абай Кунанбайулы тонко чувствовал духовный мир казахов и в своем творчестве раскрыл культурный код этноса. Иными словами, Абай знал, кем являются современные ему казахи, и он предвидел, какими мы будем в будущем. Знание основополагающих элементов мировоззрения казахов а также критический анализ ситуации позволили ему сформулировать основные направления развития культуры, задать фундаментальные ориентиры развития нации, основанном на следовании незыблемым принципам и идеалам. Они получили отражение в статье Главы государства "Абай – духовный реформатор" и заключаются в следующем: необходимо овладевать знаниями, получать нравственное воспитание, осваивать новые профессии, быть едиными, – сказала Зарема Шаукенова.

По ее мнению, переживаемый всем миром кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, заставляет нас оглядеться в прошлое, провести переоценку ценностей и сформулировать принципы, по которым будет жить весь мир после пандемии. Мы должны выйти из сложившейся ситуации более сильными и нацеленными на развитие. Духовные силы для нового витка развития нация будет черпать из назиданий Абая, поскольку именно в них сформулированы и идентичность, и потенциал нации.

Как отмечал Глава государства в своей статье "Абай и Казахстан в XXI веке", "будущее Казахстана зависит от развития общества, перехода его на новый уровень". Перед нами стоит задача преодоления качеств, тормозящих развитие нации. Переход на новый уровень развития предполагает победу жизнеспособных идей и новаций над устаревшими. Развитие и модернизация является необратимым процессом, его невозможно остановить. Переход на новый виток развития неизбежен, и нация должна определиться, с какими установками и идеалами мы будем строить наше будущее. Абай в своем творчестве воплотил вековую мудрость народа, которую важно извлечь и ретранслировать подрастающим поколениям. Поэтому Глава государства уделил особое внимание созданию нового учебника и хрестоматии по "Абаеведению", их распространению, как в Казахстане, так и за пределами страны. Это станет важным шагом в воспитании казахстанской молодежи в соответствии с идеей "полноценного человека", предполагающей единство "ума, сердца и воли", – подытожила Зарема Шаукенова.

Добавим, что мероприятия, посвященные юбилею, продолжаются. При наших посольствах в зарубежных странах стали открываться цент­ры Абая. Для систематического изучения творчества поэта в Евразийском национальном университете имени Гумилева была создана Академия Абая.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!