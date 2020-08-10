За 5 недель карантина в Казазстане снизилось число вызовов скорой помощи, в том числе по вопросам коронавируса на 62%. Благодаря предпринятым мерам число выздоровевших возросло до 73% - Кожахметов.

На пресс-брифинге в Службе центральных коммуникаций официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Кожахметов рассказал, что за время карантина смертность от туберкулеза за время карантина упала на 20%, передает корреспондент zakon.kz.

За 5 недель карантина занятость коек снизилась на 60%, из них реанимациях на 58%. Поликлиники перешли на формат обслуживания на дому, создано и работает 3640 мобильных бригад. Обеспечена доступность врачей посредством гаджетов. Снизилось число вызовов скорой помощи, в том числе по вопросам коронавируса на 62%. Благодаря предпринятым мерам число выздоровевших возросло до 73%, - сообщил Кожахметов.

По его словам, до введения строгих ограничительных мер показатель репродукции составлял 1,2. На 1 августа уже – 0,91. На сегодня значение данного показателя составило – 0,84 (идеальный показатель, в этих расчетах – 0, то есть чем ниже показатель, тем активней в стране происходит процесс репродукции).

Отмечается стойкая тенденция к снижению показателя репродукции инфекции. С эпидемиологической точки зрения, важно, чтобы данный показатель был ниже единицы. Все это еще раз подтверждает эффективность введенного карантина и принимаемых повсеместных мер по стабилизации ситуации, - сообщила он.

При этом, он отметил, что в стране наблюдаются положительные тенденции по заболеваемости и смертности за первое полугодие этого года по сравнению с 2019-м.

Также наблюдается незначительный, но рост рождаемости. А вот показатель младенческой смертности серьезно снизился на 13,2%. Еще одна хорошая в новость в том, что упала смертность от туберкулёза на 20%, - добавил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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