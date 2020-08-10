Всего с начала пандемии было зарегистрировано 2 257 случаев заражения КВИ среди детей.

В Казахстане 114 детей с коронавирусом лежат в больницах. Об этом сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов, передает корреспондент zakon.kz.

С марта в стране, к сожалению, зарегистрировано 2 257 случаев, когда коронавирусной инфекцией заразились дети. Из них сейчас в больницах Казахстана находится 114 малышей, - сообщил Багдат Коджахметов на брифинге в СЦК.

Помимо этого, у трех из малышей диагностирован синдром Кавасаки.

Синдром Кавасаки - это остропротекающее системное заболевание, характеризующееся преимущественно поражением средних и мелких артерий. С начала года зарегистрировано всего три таких случая - Нур-Султане, Алматы и Петропавловске. Состояние у детей разное. Например, состояние у ребенка, который находится в Нур-Султане, стабильное. Но это очень сложный синдром, требующий особого внимания, - добавил официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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